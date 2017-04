Tottenham Hotspur bleibt in der Premier League der einzige ernsthafte Verfolger von Spitzenreiter FC Chelsea.

Die Spurs setzten sich zum Auftakt des 32. Spieltages in der Premier League 4:0 (3:0) gegen den FC Watford durch und verkürzten damit den Rückstand auf den Tabellenführer zunächst auf vier Punkte.

Gleichzeitig baute Tottenham den Vorsprung auf den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp, der später bei Stoke City zu Gast war, auf acht Punkte aus. Chelsea ist erst am Samstagabend bei AFC Bournemouth im Einsatz.

Mitverantwortlich für den elften Heimsieg von Tottenham in Serie war der frühere Leverkusener Heung-Min Son, der in der 44. und 55. Minutze erfolgreich war. Zudem trafen für die Gastgeber, bei denen Harry Kane knapp einen Monat nach seiner Sprunggelenkverletzung in der 60. Minute sein Comeback gab, Dele Alli (33.) und Eric Dier (39.).