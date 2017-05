Jens Lehmann hält Arsene Wenger für die beste Trainerlösung beim FC Arsenal. Der ehemalige Torhüter der "Gunners" glaubt an einen erneuten Aufschwung mit dem langjährigen Teammanager.

"Wenn Arsene bleibt, wird er Arsenal nächste Saison zu einer besseren Mannschaft machen. Da bin ich zuversichtlich", sagte Lehmann dem Daily Mirror: "Für mich gibt es niemanden in der Fußball-Welt, der ihn bei Arsenal ersetzen kann. Was er für den Klub geleistet hat, ist enorm."

Lehmann, der von 2003 bis 2008 selbst unter Wenger spielte, sieht keine Alternative zum in die Kritik geratenen Franzosen. "Ich kenne keinen Trainer, der in seine Fußstapfen treten könnte", so der 47-Jährige.

Mourinho leidet mit Wenger

Vor dem direkten Duell mit Manchester United hofft auch dessen Trainer Jose Mourinho auf einen Verbleib seines Rivalen. "Arsene ist wahrscheinlich das letzte Beispiel eines Trainers, der auf eine so lange Zeit Stabilität bringt", meinte Mourinho.

"Ich fühle mit anderen Trainern mit, weil wir alle dieselben Schmerzen durchleben. Der Fußball hat sich verändert. Jetzt ist er ein Spiel, der es einem Trainer unmöglich macht, lange seinen Posten innezuhaben", so der Portugiese.

Und weiter: "Wenn du für 20 Jahre bei einem Klub bist, ist es unmöglich, jedes einzelne Jahr Erfolg zu haben. Sogar Sir Alex (Ferguson, langjähriger Trainer von ManUnited, Anm. d. Red.) wird dir das sagen."

Die Premier League bei SPORT1: Alle Spiele und alle Tore der besten Liga der Welt bei SPORT1.de, in der SPORT1-App und am Montag ab 23.30 Uhr im Free-TV auf SPORT1