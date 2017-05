Kurios: Chelsea-Star Diego Costa nascht in der Halbzeit am Büffet

In der Halbzeitpause des Premier-League-Spiels gegen den FC Watford gönnt sich Diego Costa einen Snack am Büffet, was Trainer Conte zum Scherzen auflegt.