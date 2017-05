Die englische Premier League gilt neben der spanischen "La Liga" als stärkste Fußball-Profiliga der Welt. Champions-League-Titelträger wie der FC Chelsea, Manchester United und der vom Deutschen Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool zählen zu den international populärsten Topklubs aller Zeiten.

Regelmäßige Hochspannung bis zum Schluss verspricht der Titelkampf in der höchsten Spielklasse Englands. In den letzten acht Spielzeiten wurden vier verschiedene Klubs Meister, kein Verein konnte den Titel in diesem Zeitraum verteidigen.

2016 triumphierte der italienische Trainer Claudio Ranieri mit dem krassen Außenseiter Leicester City und sorgte für eine Sensation, die weltweit Beachtung fand.

Neben der sportlichen Klasse und Superstars wie Zlatan Ibrahimovic, Eden Hazard und Paul Pogba ist die Premier League vor allem für ihre finanzielle Vormachtstellung im internationalen Vergleich bekannt.

Lukrative TV-Verträge und schwerreiche Investoren ermöglichten in der jüngsten Vergangenheit Rekordtransfers wie den 105-Millionen-Wechsel des französischen Shootingstars Pogba von Juventus Turin zu Manchester United.

Nachholspiele Premier League

16. Mai, 21 Uhr: Manchester City - West Bromwich Albion

17. Mai, 20.45 Uhr: FC Southampton - Manchester United

