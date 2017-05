Das schönste Tor der Saison in der Premier League geht in der Saison 2016/17 an Emre Can vom FC Liverpool.

Der deutsche Nationalspieler setzte am 35.Spieltag nach einer butterweichen Halbfeld-Flanke von Lucas Leiva zum Fallrückzieher an und hämmerte den Ball quer in der Luft liegend in den Winkel. Der Treffer war der einzige der Partie und bescherte den Reds drei wichtige Auswärtspunkte gegen den FC Watford.

"Ich habe nicht groß nachgedacht und dann habe ich getroffen. Und ich werde ne wieder so ein Tor schießen", erklärte Can auf der Homepage seines Vereins: "Es war das beste Tor, das ich je geschossen habe. Es war ein unglaubliches Tor."

Die Saison beendete Liverpool als Tabellenvierter. Auch dank seines Traumtores haben sich die Reds damit für die Champions League qualifiziert.