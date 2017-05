Der FC Liverpool hat Platz drei in der Premier League dank eines sensationellen Tores von Emre Can gefestigt.

Das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp bezwang den FC Watford mit 1:0 (1:0) und hat nun drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenvierten Manchester City - allerdings auch schon ein Spiel mehr auf dem Konto.

Die Reds fanden nur langsam ins Spiel, auch weil Philippe Coutinho sich früh am Oberschenkel verletzte. Der Offensiv-Star musste schon in der 13. Spielminute durch Adam Lallana ersetzt werden. Weil Watford konsequent verteidigte, kam Liverpool nur selten gefährlich vors Tor.

Bis zum genialen Auftritt von Can, der sein fünftes und gleichzeitig schönstes Saisontor schoss.

Geniestreich kurz vor der Pause

Der deutsche Nationalspieler setzte nach einer butterweichen Halbfeld-Flanke von Lucas Leiva zum Fallrückzieher an und hämmerte den Ball quer in der Luft liegend in den Winkel. Dank des Treffers in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ging Liverpool mit einer knappen Führung in die Halbzeit.

Im zweiten Durchgang war Liverpool über weite Strecken tonangebend, hatte aber in der Nachspielzeit Glück: Sekunden vor dem Abpfiff traf der frühere Bremer Sebastian Prödl die Latte und verpasste den Ausgleich. Watford ist drei Spieltage vor Schluss Dreizehnter.

Die Premier League bei SPORT1: Alle Spiele und alle Tore der besten Liga der Welt bei SPORT1.de, in der SPORT1-App und im Free-TV auf SPORT1