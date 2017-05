Obwohl erst wenige Wochen seit seiner schweren Knieverletzung vergangen sind, hat Zlatan Ibrahimovic bereits wieder den Ball am Fuß.

Der Schwede postete auf Instagram ein Video, in dem er schon erstaunlich fit wirkt und zumindest das Ballspielen im heimischen Garten kein Problem mehr darzustellen scheint.

Deutet sich etwa ein Blitz-Comeback des Superstars an? Die von den Ärzten gestellte Prognose eines Ausfalls bis Ende des Jahres scheint der Schwede um Monate zu schlagen.

"Löwen regenerieren sich nicht wie Menschen", kommentierte Ibrahimovic seine Kunststücke mit dem Ball. Der exzentrische Kicker ist für seine überheblich klingenden Aussagen bekannt. In Anbetracht der Bilder scheint er dieses Mal allerdings recht zu behalten.

Offen bleibt jedoch, wo der 35-Jährige in der nächsten Saison spielen wird. Nach dem Finale in der Europa League hielt sich Ibrahomovic noch bedeckt über seine Zukunft. Berater Mino Raiola machte jedoch klar, dass Zlatan definitiv in Europa bleiben will. Sein Vertrag bei Manchester United läuft am 30. Juni aus.