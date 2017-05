Teammanager Arsene Wenger vom FC Arsenal hat sich schleierhaft zu der angeblich bereits eingetüteten Verpflichtung von Schalkes Linksverteidiger Sead Kolasinac geäußert.

"Ich spreche jetzt nicht darüber. Wir werden sehen, was auf dem Transfermarkt passiert", sagte Wenger nach Arsenals 2:0-Sieg am Dienstag gegen den FC Sunderland.

Nach Informationen von Sky Sport News HQ aus Großbritannien wechselt Kolasinac im Sommer ablösefrei nach London und wird Teamkollege der deutschen Weltmeister Mesut Özil, Per Mertesacker und Shkodran Mustafi.

Für Kolasinac ist ein Fünfjahresvertrag bis 2022 im Gespräch. Sein Vertrag bei den Königsblauen läuft am Saisonende aus. Kolasinac war in der jüngeren Vergangenheit wiederholt mit englischen Premier-League-Klubs und Juventus Turin in Verbindung gebracht worden.