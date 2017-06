Teammanager David Wagner ist bei der Suche nach einem neuen Torhüter für Huddersfield Town bei seinem ehemaligen Klub fündig geworden.

Am Freitagabend gab der Premier-League-Aufsteiger die Ausleihe von Torwart Jonas Lössl vom Bundesligisten FSV Mainz 05 bekannt. Der Däne bestritt in der abgelaufenen Saison 27 Bundesligaspiele für die Rheinhessen. Die Mainzer hatten in der vergangenen Woche den ehemaligen Nationaltorwart Rene Adler verpflichtet.

Wagner hatte einst zusammen mit Liverpools Trainer Jürgen Klopp bei Mainz zusammen gespielt. Als Klopp mit Borussia Dortmund Erfolge feierte, trainierte Wagner die zweite Mannschaft des BVB. Seit November 2015 ist er Teammanager in Huddersfield, am Freitag gab er seine Vertragsverlängerung bekannt.