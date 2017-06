Der FC Southampton hat sich von Trainer Claude Puel getrennt. Der Franzose war nicht einmal ein Jahr Trainer bei den Saints.

Zwar erreichte Puel mit Southampton das Finale im Leage Cup und führte das Team auf Rang acht in der Liga, doch seine taktischen Ideen kamen offenbar bei den Klubbossen nicht gut an. Der Klub will zeitnah einen Nachfolger präsentieren.

"Wir möchten uns bei Claude bedanken für seine harte Arbeit und sein Engagement", heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Seit zwei Wochen wird der ehemalige BVB-Trainer Thomas Tuchel von verschiedene englische Medien als Trainer-Kandidat bei Southampton gehandelt.

Der 55 Jahre alte Puel, der noch einen Vertrag bis 2019 besaß, war im Sommer 2016 als Nachfolger des zum FC Everton abgewanderten Niederländers Ronald Koeman verpflichtet worden.