Was tut man nicht alles für den chinesischen Markt: In der englischen Premier League könnten in naher Zukunft Spiele bereits am Vormittag statfinden.

Wie die Daily Mail berichtet, sind ab der Saison 2019/20 Anstoßzeiten von 11.30 Uhr, bzw. 12 Uhr geplant - also zur besten TV-Zeit in Fernost.

Vorgeschlagen wurde der Plan offenbar während des jährlichen "Premier League Summer Meeting" am Donnerstag.

Bereits in der der vergangenen Spielzeit wurden einige Partien um 13 Uhr angepfiffen - und sorgten für Unmut bei dee Fans. Vor allem für Anhänger, die sich auf Auswärtsfahrten machen, bedeuten die frühen Anstoßzeiten ein Grund zur Ärgernis.