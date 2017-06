Trikot-Panne in England: Verriet der FC Arsenal versehentlich den Wechsel von Stürmerstars Alexis Sanchez?

Im Zuge der Vorstellung der neuen Heimtrikots konnten die Fans das neue Kit der Gunners auf der Homepage vorbestellen.

Selbstverständlich war es dabei auch möglich, sich seinen Lieblingsspieler aufs Trikot flocken zu lassen.

So weit, so gut, nun das Kuriose: Wählte man Danny Welbeck an, der eigentlich die Nummer 23 trägt, erschien sein Name über der Rückennummer 7 - und die trägt seit seinem Wechsel vom FC Barcelona vor drei Jahren Alexis Sanchez. Der Chilene selbst war ebenfalls in der Liste unter seinen Rückennummer aufgeführt.

Nur eine technische Panne im Online-Shop des Wenger-Klubs oder doch ein Fingerzeig, dass der abwanderungswillige Chilene den Verein bald verlassen wird - und Welbeck seine Nummer übernimmt?

Unter anderem der FC Bayern soll scharf auf den variablen Offensiv-Star sein, im Netz wurde nach Bekanntwerden der Panne heftig spekuliert.

Mittlerweile fiel die Panne auch den Mitarbeitern der Nordlondoner auf und wurde gefixt.