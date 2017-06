Jose Manuel Mourinho Felix, Vater von Star-Trainer Jose Mourinho, ist gestorben. Der Coach von Manchester United drückte bei Instagram seine Trauer aus.

Der Post zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto mit Mourinho und seinen Vater.

Mourinho senior war eins selbst ein erfolgreicher Fußballer. Der ehemalige Torhüter war in seiner Heimat für Vitoria Setubal und C.F. Belenenses aktiv. Er bestritt ein Länderspiel für die portugiesische Nationalmannschaft und arbeitete später als Trainer und Manager.

Medienberichten zu Folge soll Mourinho am Sonntag in Setubal gestorben sein, nachdem er monatelang an einer schweren Krankheit gelitten hatte.