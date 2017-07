Jürgen Klopp und der FC Liverpool trainieren am Tegernsee unter Ausschluss der Öffentlichkeit

von Florian Mesner , Robin Schmidt

Jürgen Klopp ist zurück in Deutschland: Der Star-Coach bezieht mit dem FC Liverpool ein Kurztrainingslager am Tegernsee. Die deutschen Fans gucken allerdings in die Röhre.