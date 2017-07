Marko Arnautovic wechselt laut britischen Medieninformationen für umgerechnet 27 Millionen Euro von Stoke City zu West Ham United nach London.

Der 28 Jahre alte österreichische Nationalspieler avanciert damit zum teuersten österreichischen Kicker überhaupt.

In der vergangenen Saison hatte Bundesligist Bayer Leverkusen 18 Millionen Euro in Innenverteidiger Aleksandar Dragovic von Dynamo Kiew investiert, der damals zum teuersten österreichischen Fußballer aufgestiegen war.

Am Dienstag hatten die Hammers bereits Englands Nationaltorwart Joe Hart (30) auf Leihbasis von Manchester City, Klub von Teammanager Pep Guardiola, verpflichtet.

Der Keeper spielte in den Planungen des spanischen Fußballlehrers keine Rolle mehr und war schon in der vergangenen Saison an den FC Turin ausgeliehen worden.