Dank eines späten Doppelschlags hat sich der FC Arsenal mit Weltmeister Mesut Özil einen Sieg zum Start der 26. Saison der englischen Premier League erkämpft. Die eingewechselten Aaron Ramsey (83.) und Olivier Giroud (85.) verhinderte beim turbulenten 4:3 (2:2) gegen Ex-Meister Leicester City einen Fehlstart der "Gunners".

Die hatten bereits nach zwei Minuten durch Rekordeinkauf Alexandre Lacazette, der für 53 Millionen Euro aus Lyon nach London gekommen war, geführt. Doch der Ex-Mainzer Shinji Okazaki (5.) und Top-Torjäger Jamie Vardy (29.) drehten die Partie, ehe Danny Welbeck (45.+2) kurz vor dem Pausenpfiff ausglich.

Im zweiten Durchgang brachte zunächst erneut Vardy (56.) die Gäste in Führung. Dann schlugen Ramsey und Giroud zu.

Özil war über 90 Minuten ein Aktivposten im Spiel des FA-Cup-Champions, Shkodran Mustafi saß nur auf der Bank, während Per Mertesacker gar nicht im Kader stand. Der Weltmeister von Brasilien hatte beim Sieg in der Community Shield gegen den FC Chelsea (4:1 n.E.) eine Platzwunde am Kopf erlitten. Bei Leicester fehlte Ex-Nationalspieler Robert Huth wegen einer Fußverletzung.