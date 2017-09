Der FC Arsenal ist gestärkt aus der Länderspielpause gekommen.

Die zuletzt heftig in die Kritik geratenen Gunners setzten sich vor heimischem Publikum mit einem klaren 3:0(2:0)-Sieg gegen den AFC Bournemouth durch. Das Team der deutschen Weltmeister um Mesut Özil war vor zwei Wochen gegen den FC Liverpool in der Premier League böse unter die Räder gekommen (0:4) - und hatte in der englischen Presse viel Spott kassiert.

Gegen Bournemouth bog Arsenal dagegen schon früh auf die Siegerstraße ein. Danny Welbeck brachte die Heimmannschaft in der 6. Spielminute in Front. Alexandre Lacazette baute die Führung noch in der ersten Halbzeit aus (27.), ehe Welbeck mit seinem zweiten Treffer nach Wiederanpfiff alles klar machte (50.).

Chelsea feiert knappen Sieg

Özil spielte 90 Minuten lang durch, sein deutscher Kollege Per Mertesacker kam nicht zum Einsatz. Arsenal nimmt in der Tabelle den neunten Platz ein.

(DAZN zeigt internationale Top-Ligen wie die Premier League, La Liga, Serie A und Ligue 1 live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

Der englische Meister FC Chelsea feierte zeitgleich einen knappen 2:1(1:0)-Sieg gegen Leicester City und rangiert auf Platz drei. Tabellenführer ist Manchester City. Das Team von Star-Trainer Pep Guardiola deklassierte Jürgen Klopps FC Liverpool mit 5:0. Überschattet wurde der beachtliche Triumph von einem üblen Foul an Citys Torhüter Ederson.

Auf Platz fünf schob sich Tottenham Hotspur vor. Der Vizemeister bezwang Wayne Rooneys Everton mit 3:0(2:0). Für die Tore sorgten Harry Kane und Christian Eriksen.