Für den FC Arsenal, Manchester City und Manchester United ging im Achtelfinale des League Cup zur Sache (Der Spielplan des englischen League Cups).

Im kleineren der englischen Pokale schonten viele Trainer ihre Top-Akteure für die Premier League oder die anderen Pokalwettbewerbe.

Manchester United meisterte die Aufgabe bei Swansea City am souveränsten. Mit einem Doppelpack von Jesse Lingard siegten die Red Devils mit 2:0 (1:0) in Swansea. Jose Mourinho schöpfte allerdings auch aus den Vollen.

Mit Marcus Rashford, Anthony Martial und Lingard startete der United-Coach mit geballter Offensivkraft in das Achtelfinale, später durfte auch noch Romelu Lukaku für eine knappe halbe Stunde auf den Platz.

18-Jähriger rettet Arsenal

Zweitligist Leeds United verlor ohne Pierre-Michel Lasogga bei Leicester City mit 1:3 (1:1). Dafür stand Felix Wiedwald, der ehemalige Torwart von Werder Bremen für Leeds zwischen den Pfosten.

Auf dem Papier hatte der FC Arsenal eigentlich die einfachste Aufgabe gegen Norwich City. Beim 2:1 (1:1) nach Verlängerung taten sich die Gunners aber ohne die Deutschen Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker sehr schwer.

In der 34. Minute erzielte Josh Murphy die Führung für den Underdog aus Norwich. Bis zur 85. Minute hielt diese Führung, dann wechselte Arsenal-Coach Arsene Wenger aber Edward Nketiah ein. Noch in der selben Minute erzielt der 18-Jährige mit dem ersten Ballkontakt den Ausgleich - in seinem Heimdebüt und dem zweiten Profi-Einsatz überhaupt.

Mit seinem zweiten Tor in der 96. Minute rettete der Engländer sein Team vor einer möglichen Blamage im Elfmeterschießen. Mit Nketiah gelang erstmals einem Spieler ein Tor für den FC Arsenal, der geboren wurde, nachdem Wenger 1996 den Verein als Trainer übernahm.

Die League Cup-Partien am Dienstag im Überblick:

FC Arsenal - Norwich City 2:1

AFC Bournemouth - FC Middlesbrough 3:1

Bristol City - Crystal Palace 4:1

Leicester City - Leeds United 3:1

Swansea City - Manchester United 0:2

Manchester City - Wolverhampton Wanderers