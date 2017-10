Dejan Lovren hat im Internet eine Morddrohung erhalten.

Der Verteidiger des FC Liverpool zeigte in einer Instagram-Story den Screenshot einer Nachricht, in der der Versender den Mord an Lovrens Familie ankündigt. "Ich kann nicht ignorieren, dass meine Familie bedroht wird. Das kann und werde ich nicht einfach akzeptieren", erklärte der Abwehrmann. Wie die BBC berichtet, ist die Polizei über den Vorfall informiert.

Der 28 Jahre alte Lovren war zuletzt beim bitteren 1:4 seiner Reds gegen Tottenham Hotspur in der Premier League von Teammanager Jürgen Klopp schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Nicht erst seitdem steht der Kroate in der Kritik. Beim 3:0 gegen Huddersfield Town fehlte er aufgrund einer Verletzung.

"Es ist nur Fußball"

Klopp hatte sich schützend vor seinen Spieler gestellt: "Natürlich war es nicht die schönste Woche in Dejans Leben, aber es ist nur Fußball. Menschen werden nicht plötzlich schlechter oder besser, weil sie in einem Fußballspiel einen Fehler machen." Zu den Morddrohungen gab es bisher weder von Klopp noch vom FC Liverpool eine Stellungnahme.

Lorven spielt seit 2014 für die Reds und hat bisher 121 für den englischen Topklub absolviert.