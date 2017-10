Per Mertesacker wird bald täglich mit jungen Fußballern zu tun haben. Aber der künftige Chef der Nachwuchsakademie des FC Arsenal hat einen durchaus kritischen Blick auf die Talente von heute.

"Es gibt heut­zu­ta­ge im­mer mehr In­di­vi­dua­lis­ten. Im­mer mehr ich, ich, ich. Das wird eine rie­si­ge Her­aus­for­de­rung in mei­nem neu­en Job", sagte Mertesacker dem Spiegel.

In seinem künftigen Job will der Weltmeister die Youngster wieder auf den Boden der Tatsachen bringen: "Die jun­gen Spie­ler sind schnell so weit, dass sie aus­schließ­lich mit dem Fuß­ball pla­nen. Da müs­sen wir wie­der ein biss­chen mehr Rea­li­tät rein­brin­gen. Vie­le ha­ben nur die Fuß­ball­kar­rie­re im Sinn und kei­ne Per­spek­ti­ve ne­ben dem Platz. Ab 15 Jah­ren, wenn nicht schon frü­her, geht es bei de­nen dar­um: Wer hat ei­nen Be­ra­ter, ei­nen Aus­rüs­ter­ver­trag, wer kommt in die Na­tio­nal­mann­schaft?"

"Was ist mit Schule, Ausbildung, Beruf?"

Angesprochen auf Ex-BVB-Star Ous­ma­ne Dem­bele, der in einer Sai­son beim FC Bar­ce­lo­na bis zu 20 Mil­lio­nen Euro ver­die­nen kann, sagte Mer­tesacker: "Das ist ja das gro­ße Pro­blem: die Men­ta­li­tät vie­ler jun­ger Spie­ler, erst ein­mal die Hand auf­zu­hal­ten, be­vor man über­haupt ein Spiel in der ers­ten Liga ge­macht hat."

Mertesacker, der aktuell seine letzte Profi-Saison bei den Gunners spielt, erzählte: "Als ich mei­nen ers­ten Pro­fi­ver­trag un­ter­schrie­ben habe, hat mei­ne Fa­mi­lie ge­sagt: Nee, ver­di­en mal lie­ber ein biss­chen we­ni­ger, sei erst mal froh, dass du bei der ers­ten Mann­schaft mit­trai­nie­ren kannst. Ich weiß, dass das heu­te nicht mehr so geht. Aber für mei­ne Ent­wick­lung war das wich­tig."

Nur wenige Spieler schafften es bis ganz nach oben, gab der 33-Jährige zu bedenken: "Das sind nicht vie­le. Ich den­ke, nicht viel mehr als ein Pro­zent. Das ist atem­be­rau­bend. Man muss sich auch um die küm­mern, die vor dem Nichts ste­hen. 80 Pro­zent der­je­ni­gen, die mit 16 ei­nen Ver­trag hat­ten, sind nach­her ar­beits­los. Viel­leicht wer­den sie noch von Ver­ei­nen der drit­ten oder vier­ten Liga auf­ge­nom­men, aber was ist mit Schu­le, Aus­bil­dung, Be­ruf? Es muss den Spie­lern klar sein, dass sie auch durchs Ras­ter fal­len könn­ten."