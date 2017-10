Meister FC Chelsea hat am Samstagnachmittag am 8. Spieltag der Premier League völlig überraschend beim zuvor punktlosen Letzten Crystal Palace mit 1:2 (1:2) verloren. Palace war zuvor in sieben Ligaspielen kein einziges Tor gelungen.

Gündogan wird eingewechselt

Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola nutzte die Patzer der Konkurrenz und ist nach dem 7:2 (3:1)-Kantersieg gegen Stoke City nun mit zwei Punkten Vorsprung auf den ebenfalls ungeschlagenen Lokalrivalen United (20) Tabellenführer (SERVICE: Die Tabelle).

Für City trafen Gabriel Jesus (17./55.), Raheem Sterling (19.), David Silva (27.), Fernandinho (60.), Nationalspieler Leroy Sane (62.) und Bernardo Silva (79.). Ilkay Gündogan kam nach 66 Minuten für Kevin de Bruyne in die Partie.

Der in der Kritik stehende Teammanager Jürgen Klopp kam mit dem FC Liverpool gegen Erzrivale Manchester United nicht über ein 0:0 hinaus. Das brisante Trainerduell Klopp vs. Jose Mourinho hatte damit keinen Sieger.

Dortmunds Champions-League-Gruppengegner Tottenham Hotspur festigte durch einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen AFC Bournemouth den dritten Rang. Christian Eriksen (47.) gelang der entscheidende Treffer. Chelsea bleibt nach der peinlichen Niederlage Vierter. Aufsteiger Huddersfield Town mit dem deutschen Teammanager David Wagner kassierte beim 0:2 (0:1) in Swansea seine dritte Niederlage und ist nun Zwölfter.