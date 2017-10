Der englische Meister FC Chelsea muss etwa drei Wochen lang auf Mittelfeldregisseur N'Golo Kante verzichten.

Wie Teammanager Antonio Conte mitteilte, hatte sich der 26-Jährige beim WM-Qualifikationsspiel Frankreichs in Bulgarien am vergangenen Wochenende (1:0) am hinteren Oberschenkel verletzt und wird voraussichtlich den gesamten Oktober fehlen.

Damit wird Kante den Londonern auch im Champions-League-Gruppenspiel gegen AS Rom am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) nicht zur Verfügung stehen.