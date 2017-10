Der Tabellendritte Tottenham Hotspur muss im Spitzenspiel der Premier League auf den englischen Nationalspieler Harry Kane verzichten.

Der beste Torschütze der Liga (8 Tore) wird das Duell beim Tabellenzweiten Manchester United am Samstag wegen Oberschenkelbeschwerden verpassen.

Seine Mannschaft sei kein "Harry-Kane-Team", betonte Teammanager Mauricio Pochettino jedoch. "Die Statistik zeigt, dass wir mit ihm gewonnen und verloren haben - und ohne ihn auch."

Der Champions-League-Gruppengegner von Borussia Dortmund kann mit einem Sieg in Old Trafford am punktgleichen Rivalen vorbeiziehen. Der Rückstand auf Tabellenführer Manchester City beträgt vor dem 10. Spieltag fünf Punkte.