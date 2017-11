"Mambo No. 5": Englischer Klub versteigert Trikot nach Social-Media-Hit

vergrößernverkleinern Yado Mambo spielt für Ebbsfleet United in der fünftklassigen englischen National League © twitter.com/EUFCofficial

Der Name eines englischen Amateurkickers weckt Erinnerungen an Lou Begas Sommerhit "Mambo No. 5". Ein "falsches" Trikot macht Yado Mambo schlagartig berühmt.