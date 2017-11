Michael Carrick hat seine lange Pause bei Manchester United erklärt. Der 36-jährige Engländer verriet in einem Statement bei Twitter, dass er wegen einer Herzrhythmusstörung seit September aussetze.

Nachdem Carrick sich bei seinem einzigen Saisoneinsatz im League Cup gegen Burton Albion "komisch gefühlt hatte, unterzog ich mich einer Reihe von Tests". Bei diesen wurde beim Mittelfeldspieler ein unregelmäßiger Herzrhythmus diagnostiziert, der bei einer ausbleibenden Behandlung tödlich enden kann.

Carrick musste sich nach eigener Aussage einer Katheterablation unterziehen. Bei diesem Eingriff werden mehrere dünne Elektrodenkatheter in das Herz eingeführt.

Carrick habe das Training unter genauer Beobachtung stetig gesteigert und fühle sich nun gut. "Ich arbeite an meiner Fitness und will mich bald wieder für den Kader anbieten", so der zweifache Familienvater.

United hatte Carricks Abwesenheit mit einer Wadenverletzung begründet. Der Spieler selbst wollte nun Klarheit schaffen, da sich viele Leute nach seinem Zustand erkundigt hätten.