Entwarnung bei Jürgen Klopp!

Nachdem der Trainer des FC Liverpool sich am Mittwoch in einem Krankenhaus behandeln lassen musste, kehrte er bereits am Donnerstag wieder auf den Trainingsplatz zurück und bereitete das Team auf die Partie am Samstag gegen den FC Southampton (ab 16 Uhr im LIVETICKER) vor.

Wie Fotos auf Twitter zeigen, war Klopp bereits wieder guter Laune.

Aufgrund des Aufenthalts im Krankenhaus verpasste Klopp die Mittwochs-Trainingseinheit. Der 50-Jährige konnte die Klinik nach Informationen des Liverpool Echo aber am Abend schon wieder verlassen und nach Hause zurückkehren.