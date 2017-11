Sergio Aguero vom Premier-League-Tabellenführer Manchester City ist nach seinem Schwächeanfall bei der argentinischen Nationalmannschaft wieder fit für das Ligaspiel am Samstag bei Leicester City (16 Uhr im LIVETICKER).

"Alle Tests, die sie mit mir gemacht haben - nur um vorsichtig zu sein - brachten positive Ergebnisse. Ich bin bereit für das Spiel", schrieb Aguero auf seinem Twitter-Kanal.

Der Verein hatte erste Berichte, denenzufolge Aguero beim Testspiel des Vizeweltmeisters am Dienstag gegen Nigeria (2:4) in der Pause in der Kabine in Ohnmacht gefallen sei, bestritten und erklärt, dass dem Spieler lediglich schwindelig gewesen sei. Aguero war gegen den dreimaligen Afrikameister zur Halbzeit ausgewechselt und anschließend vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht worden.