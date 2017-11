Weltmeister Shkodran Mustafi hat nach dem 2:0-Derbysieg mit dem FC Arsenal gegen Tottenham Hotspur zum verbalen Rundumschlag ausgeholt.

Angesprochen auf Wechselgerüchte um ihn und einen Weggang im Winter zu Inter Mailand wurde der Innenverteidiger ungehalten. "Ihr wollt immer den Scheiß auskramen, den größten Scheiß", wetterte Mustafi gegenüber englischen Medienvertretern.

"Ich stehe doch hier im Arsenal-Trikot", sagte er und verwies die Gerüchte ins Reich der Fabeln.

Tor-Comeback gegen Tottenham

Und einmal in Rage legte der gebürtige Hesse gleich nach.

"Ich weiß ja, dass die Zeitungen täglich neue Dinge schreiben müssen und es euer Job ist", so Mustafi. Er verstehe aber nicht, wie Außenstehende glauben könnten, sie würden über Interna Bescheid wissen: "Was in der Kabine passiert ist die Realität. Ich begreife nicht, warum Leute über Dinge reden, von denen sie gar nichts wissen können."

Neben der Medienschelte nahm Mustafi auch seinen häufig kritisierten Teamkollegen Mesut Özil in Schutz. "Es ist dumm, zu sagen, er sei nicht gut genug. Solch einem Spieler muss man vertrauen. Man muss ja nur mal seine Karrierebilanz anschauen."

"Jeder wil, dass sie bleiben"

Özils Vertrag läuft im kommenden Sommer aus - ebenso wie bei Alexis Sanchez. Angesprochen auf die Zuklunft der beiden Teamkameraden, sprach der Abwehrspieler die Hoffnung aus, dass sie über die laufende Saison hinaus bei den Gunners bleiben.

"Sowohl Alexis als auch Mesut sind für das Team eminent wichtig. Jeder will, dass sie bleiben, aber natürlich ist es ihre eigene Entscheidung, ob sie bleiben werden."

Mustafi hat bei Arsenal noch einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2021. Am Samstag hatte der Nationalspieler gegen Tottenham nach knapp eineinhalb Monaten Verletzungspause sein Comeback für die Gunners gefeiert und dabei gleich den Führungstreffer erzielt.

