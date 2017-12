Am 26. Dezember wird in der englischen Premier League traditionell Fußball gespielt. Der Boxing Day verspricht Spannung und Top-Fußball an Weihnachten (LIVE im TICKER und bei DAZN im STREAM).

Den Auftakt macht um 13.30 Uhr das Duell zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Southampton (LIVE im TICKER). Tottenham will nach der bitteren 1:4-Niederlage bei Manchester City am vorletzten Spieltag wieder in die Champions-League-Ränge kommen (DATENCENTER: Tabelle).

Anschließend spielen ab 16.00 Uhr fast alle restlichen Teams. Darunter der FC Chelsea gegen Brighton & Hove (LIVE im TICKER) und Manchester United gegen den FC Burnley (LIVE im TICKER). DAZN überträgt dabei speziell für den Boxing Day alle Partien in der Konferenz.

Zum Abschluss steht um 18.30 Uhr das Topspiel des Boxing Day an. Jürgen Klopps FC Liverpool fordert dabei Swansea City (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Gegen das Tabellenschlusslicht könnte es dank Liverpools Offensivkraft ein Spektakel geben.

An den beiden Tagen nach dem Boxing Day spielen außerdem am Mittwoch Spitzenreiter Manchester City bei Newcastle United (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) und am Donnerstag der FC Arsenal bei Crystal Palace (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER).