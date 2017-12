Sechs Tore, davon ein äußerst umstrittenes in der Nachspielzeit - und ein Doppelpack von Marko Arnautovic: Das Kellerduell in der Premier League zwischen dem AFC Bournemouth und West Ham United hatte einiges zu bieten.

Überschattet wurde das spektakuläre 3:3-Remis am Boxing Day allerdings von einer Aktion, die in den sozialen Medien unter dem Titel "Kickboxing Day" für Aufregung sorgte.

Kouyate nach Tritt minutenlang behandelt

Bournemouth-Profi Simon Francis ging nach gut einer halben Stunde im Kampf um den Ball mit dem Fuß voraus ins Duell mit West Hams Mittelfeldspieler Cheikhou Kouyate. Francis traf den Senegalesen dabei mit seinen Stollen im Gesicht.

Kouyate ging daraufhin zu Boden und musste minutenlang auf dem Rasen behandelt werden. Spieler beider Teams sorgten sich um die Gesundheit des 28-Jährigen. Nach einigen Minuten gab es Entwarnung, Kouyate konnte das Spiel fortsetzen.

Schiedsrichter rückt in den Fokus

Trotz Protesten der Hammers beließ es Schiedsrichter Stuart Attwell lediglich bei einer Gelben Karte gegen Übeltäter Francis.

Auch der späte Ausgleichstreffer von Callum Wilson (90.+3) sorgte für Diskussionen. Einen Kopfball von Nathan Ake lenkte Wilson aus abseitsverdächtiger Position und womöglich sogar mithilfe seiner rechten Hand über die Linie. Nach Rücksprache mit seinem Assistenten gab Schiedsrichter Attwell schließlich den Treffer.

"Ich weiß nicht, warum er die Entscheidung des Assistenten nicht übernahm", sagte Hammers-Coach David Moyes. "Er hat offensichtlich seine Fahne gehoben, weil er glaubte, dass es Abseits war. Das Schlimmste ist, dass ein Bournemouth-Spieler den Ball mit seinem Oberarm spielt. Das hätte unterbunden werden müssen."

Arnautovic in Topform

Zuvor hatte der österreichische Nationalspieler Marko Arnautovic mit einem Doppelpack (81., 89.) West Ham vermeintlich auf die Siegerstraße gebracht.

Arnautovic erzielte damit in den vergangenen fünf Ligaspielen fünf Tore - so viele wie zuvor in 38 Spielen.