Pep Guardiola dominiert mit Manchester City die Premier League nach Belieben.

Elf Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester United, 17 Siege aus 18 Spielen, 52 Punkte, 8:1 Siege zuhause, 9:0 auswärts. Seit dem Unentschieden am 2. Spieltag gegen den FC Everton haben die Citizens jedes Spiel in der englischen Liga gewonnen.

Den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Siege hat das Team von Pep Guardiola sich mit 16 Siegen schon geschnappt. In der Festtagszeit warten auf ManCity nun zweieinhalb Wochen Dauerstress - in denen die Jagd auf Bestmarken weitergeht.

Premier League vor Mammutprogramm

Zwischen den beiden Pokalspieltagen in League Cup (19./20. Dezember) und FA Cup (5. bis 8. Januar) stehen unglaubliche vier Premier-League-Spieltage innerhalb von nur 13 Tagen an. Das macht insgesamt sechs Spiele in knapp zwei Wochen. (DATENCENTER: Der Spielplan)

Das Team um Leroy Sane, Ilkay Gündogan und Co., am Dienstag 4:3-Sieger nach Elfmeterschießen gegen Leicester City, könnte dabei die nächste Bestmarke aufstellen und die Weichen für eine Saison der Mega-Rekorde stellen. Welche? SPORT1 gibt einen Überblick.

- Auswärts-Rekord

Mit einem Auswärtssieg bei Newcastle United wäre schon am 27. Dezember der nächste Rekord eingestellt. Seit dem 2:2-Unentschieden am 30. April beim FC Middlesbrough hat City auswärts zehn Spiele in Folge gewonnen. (DATENCENTER: Die Tabelle)

Mit dem elften Sieg würde das Team mit dem Bestwert des FC Chelsea gleichziehen. Schon am 31. Dezember besteht gegen Crystal Palace die Chance auf den alleinigen Rekord der Blues von 2008.

Als Nächstes stünde der Saisonrekord für Auswärtssiege auf der Liste. Dieser wurde ebenfalls vom FC Chelsea in der Saison 2004/05 aufgestellt (15).

- Heimsieg-Rekord

Die Rekorde für Heimspiele im Etihad Stadium sind noch etwas weiter entfernt und sehr schwer zu knacken. Durch das Unentschieden gegen Everton müssten für den alleinigen Heimsieg-Rekord (19) alle verbleibenden Spiele gewonnen werden.

Um mit dem Rekord von Chelsea (2005/06), Manchester United (2010/11) und der eigenen Mannschaft aus der Saison 2011/12 gleichzuziehen, könnte immerhin noch ein Spiel verloren oder zumindest unentschieden gespielt werden.

- Punkte- und Tore-Rekord

Insgesamt ist ManCity auf Kurs für den Rekord der meisten Saisonsiege. Gegenüber den 30 Chelsea-Erfolgen in der Saison 2016/17 liegen die Citizens gerade sogar komfortabel im Vorsprung.

Auch der Punkte-Rekord für eine Saison liegt in den Händen der Londoner Rivalen. 2004/05 sammelten die Blues 95 Punkte. City könnte diese Bestmarke bei der aktuellen Marschroute nicht nur übertrumpfen, sondern auch die erste Mannschaft sein, die 100 Punkte oder mehr in einer Saison erzielt.

Den Tor-Rekord für eine Saison hält ebenfalls Chelsea mit 103 Toren (2009/10). Mit 56 City-Treffern und noch einem Spiel bis zur Saison-Halbzeit ist auch dieser Superlativ in Reichweite. Trotzdem sind die anstehenden Mega-Wochen richtungweisend.

- Die souveränste Saison aller Zeiten

Alle Rekorde setzten natürlich eine optimale zweite Saisonhälfte ohne Einbruch voraus. Zieht man aber in Betracht, dass City schon gegen Chelsea, Liverpool, Arsenal und Manchester United gewonnen hat, könnte das der Titelgewinn mit den meisten Punkten Vorsprung werden.

Der aktuelle Rekord liegt schon fast zwei Jahrzehnte zurück. Stadtrivale United hatte 1999/2000 18 Punkte Vorsprung nach dem 38. Spieltag. City hat jetzt schon elf.

Englands Mega-Wochen im Überblick:

League Cup 19./20. Dezember: ManCity gewinnt bei Leicester City im Elfmeterschießen mit 5:4

19. Premier-League-Spieltag 22./23. Dezember: u.a. mit ManCity - Bournemouth und Arsenal - Liverpool

20. Spieltag 26. – 28. Dezember: u.a. mit Newcastle United - ManCity

21. Spieltag 30./31. Dezember und 4. Januar: u.a. mit Crystal Palace - ManCity

22. Spieltag 1. - 3. Januar: u.a. mit ManCity - Watford, Everton - ManUnited und Arsenal - Chelsea

FA Cup 5. - 8. Januar: u.a. mit ManCity gegen Burnley