Ein Jahr lang hat Pep Guardiola benötigt, um sich auf die Premier League einzustellen - dann startete er mit Manchester City durch.

Mit dem 4:0-Sieg bei Swansea City am Mittwochabend sicherte der katalanische Coach den Elf-Punkte-Vorsprung an der Spitze vor Lokalrivale Manchester United.

Und nicht nur das: Der souveräne Auswärtserfolg beim Tabellenschlusslicht war der 15. Premier-League-Dreier in Folge - das hatte noch kein englisches Team zuvor geschafft.

DAZN zeigt die Premier League live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!

Guardiola ist in Sachen Rekordserie kein "Einzeltäter". Schon in Spanien gelang es ihm, sich mit dem FC Barcelona ins Rekordbuch der Primera Division einzutragen. In der Saison 2010/11 feierte er 16 Erfolge in Serie.

Und auch als Bayern-Trainer ließ er sich nicht lumpen und schaffte 2013/14 sogar 19 Siege in Folge. Nicht auszuschließen, dass er mit ManCity seine persönliche Bestmarke sogar noch übertrumpfen wird.