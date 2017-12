In einem packenden Top-Spiel unterlaufen den Gunners zu viele individuelle Fehler die Manchester United eiskalt bestraft. Am Ende dürfen sich die Red Devils dann auch noch bei einem bärenstarken De Gea bedanken, der über sich hinauswächst. So fällt der Platzvereweis von Paul Pogba nicht negativ ins Gewicht.

