Nach der peinlichen 2:4-Pleite des FC Arsenal im FA-Cup gegen den Zweitligisten Nottingham Forest hat Arsenals Innenverteidiger Per Mertesacker die Leistung seiner Mannschaft harsch kritisiert.

"Der Manager hat viele Änderungen vorgenommen, hat Spielern viel Vertrauen geschenkt, die in letzter Zeit nicht viel gespielt haben, und ich denke nicht, dass irgendjemand heute seine Nominierung verdient hat", so der 33-Jährige, der selbst mit seiner eigenen Leistung haderte.

Letzte Chance nicht genutzt

Außerdem sagte er: "Für die Spieler, die heute gespielt haben, war das wahrscheinlich die letzte Chance, dem Manager zu zeigen, dass sie bereit sind, mehr Spiele zu machen."

Nachdem die Gunners den Pokal in der vergangenen Saison gewannen, wollten sie den Titel in diesem Jahr verteidigen. "Aber man konnte nicht sehen, dass wir ihn wirklich verteidigen wollen", so Mertesacker nach dem Aus in der dritten Runde.

In der enttäuschenden Partie schonte Teammanager Arsene Wenger einige seiner Stammkräfte. Für die Aufstellung wurde der 68-Jährige nach der Pleite kritisiert.