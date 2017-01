Der Wechsel von Alen Halilovic vom Hamburger SV zu UD Las Palmas ist fix. Das bestätigten beide Vereine.

Demnach wechselt der 20 Jahre alte Kroate bis zum Sommer 2018 zunächst auf Leihbasis zum Klub des ehemaligen Schalkers Kevin-Prince Boateng. Anschließend hat Las Palmas noch eine Kaufoption. Über die Höhe der Option machten die Vereine keine Angaben.

"Wenn beide Seiten nicht zufrieden sind mit der Situation, muss man nach Lösungen suchen. Wir wünschen Alen alles Gute und viel Erfolg während seiner Zeit bei Las Palmas", sagte HSV-Sportchef Jens Todt.

Halilovic war erst in diesem Sommer für eine kolportierte Ablösesumme von fünf Millionen Euro vom FC Barcelona nach Hamburg gewechselt, konnte sich in der Hansestadt allerdings nie durchsetzen und kam nur auf sechs Einsätze in der Bundesliga und einem im DFB-Pokal.

Halilovic' Vertrag beim HSV läuft noch bis Juni 2020.