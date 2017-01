Lionel Messi rettet dem FC Barcelona einen Punkt in Villarreal

vergrößernverkleinern Lionel Messi (l.) traf spät zum Ausgleich © Getty Images

Mit einem Geniestreich in der 90. Minute rettet Lionel Messi dem FC Barcelona in Villarreal einen Punkt. Den Anschluss an Real Madrid verlieren die Katalanen dennoch.