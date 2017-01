Real Madrid - FC Granada 5:0

Video Reals Tormaschine holt Barcas Rekord

Der Tabellenführer bleibt auch im 39. Spiel in Folge ungeschlagen und egalisiert damit die Bestmarke des FC Barcelona. Allein in der ersten halben Stunde gelingen Cristiano Ronaldo und Co. vier Treffer.

SD Eibar - Atletico Madrid 0:2

Video Griezmann beendet Torflaute

Die Madrilenen tun sich gegen Underdog Eibar lange schwer, bis Bayern-Schreck Saul die Weichen auf Sieg stellt. Antoine Griezmann macht mit seinem ersten Liga-Tor seit Oktober dann den Deckel drauf.

Espanyol Barcelona - Deportivo La Coruna 1:1

In einem ausgeglichenen, spannenden Duell trennen sich Espanyol Barcelona und Deportivo La Coruna mit einem Remis. Die Gäste verspielen durch einen Patzer den Sieg.

UD Las Palmas - Sporting Gijon 1:0

Da hatten einige Fans im Stadion schon gejubelt - Kevin-Prince Boateng vergibt im Trikot von UD Las Palmas die Riesenmöglichkeit zur Vorentscheidung im Spiel gegen Sporting Gijon.

Real Sociedad - FC Sevilla 0:4

Drei Treffer selbst gemacht, ein Tor vorbereitet – Wissam Ben Yedder spielt sich beim Auswärtssieg des FC Sevilla bei Verfolger Real Sociedad San Sebastian in einen wahren Rausch.

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves

Betis Sevilla - CD Leganes

Celta Vigo - FC Malaga

FC Villarreal - FC Barcelona

CA Osasuna - FC Valencia

