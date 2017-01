Der letztjährige Champions-League-Finalist Atletico Madrid hat sich wohl endgültig aus dem Titelkampf in der spanischen Liga verabschiedet.

Bei Deportivo Alaves kam der Achtelfinalgegner von Bayer Leverkusen in der Königsklasse am 20. Spieltag nur zu einem 0:0. Der Tabellenvierte (36 Punkte) versäumte es damit, den Rückstand auf Stadtrivale und Spitzenreiter Real Madrid zumindest vorläufig auf fünf Punkte zu verkürzen.

Die Königlichen, die am Sonntag Real Sociedad empfangen, haben aufgrund ihrer Teilnahme an der Klub-WM im Dezember ohnehin noch ein Spiel in der Hinterhand. Auch der FC Sevilla (42/bei Espanyol Barcelona) und der FC Barcelona (41/bei Betis Sevilla) können sich am Sonntag weiter von Atletico absetzen.