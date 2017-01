Primera Division: Atletico Madrid verliert Anschluss an die Spitze

Primera Division: Atletico Madrid verliert Anschluss an die Spitze Atletico patzt trotz Griezmann-Tors

vergrößernverkleinern Antoine Griezmann (r.) konnte Atleticos Patzer nicht abwenden © Getty Images

Atletico Madrid kommt in Bilbao nicht über ein Remis hinaus und verliert den Anschluss an die Spitze. Antoine Griezmann rettet in der Schlussphase einen Punkt.