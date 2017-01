Europameister Cristiano Ronaldo kann sich seiner Kür zum Weltfußballer des Jahres 2016 am Montagabend wohl noch ein Stück sicherer sein. Konkurrent und Dauerrivale Lionel Messi blieb in Spanien, statt zu der Gala nach Zürich zu reisen. Das teilte sein Klub FC Barcelona am Mittag mit.

Offizieller Grund sei das Pokalspiel am Mittwoch (21.15 Uhr) gegen Athletic Bilbao. Auch die anderen Barcelona-Profis, die beispielsweise in der Weltelf des Jahres stehen könnten, verzichteten auf den Flug.

Kritik von Medien und Roberto Carlos

Das brachte dem katalanischen Klub mächtig Kritik ein. Brasiliens Ex-Nationalspieler Roberto Carlos etwa zeigte sich enttäuscht.

"Es ist ein wenig seltsam und traurig, dass nicht ein Spieler von Barcelona zu einer solch wichtigen Gala kommt. Wenigstens Messi sollte hier sein. Viele hätten ihn gerne hier gesehen, auch ich", sagte der 43-Jährige.

Auch spanische Medien zeigten wenig Verständnis für das Fernbleiben der Barca-Akteure. "Der Fußball ist weniger Fußball ohne Barca", titelt etwa die Marca.

Die Katalanen werden allerdings unter anderem mit Präsident Josep Maria Bartomeu, Vizepräsident Jordi Mestre und weiteren hochrangigen Funktionären in Zürich vertreten sein.

Ronaldo war auch schon vor Messis Absage großer Favorit, der 31-Jährige steht vor seiner vierten Auszeichnung zum Weltfußballer. Der dritte Finalist in der bereits entschiedenen Wahl ist der wohl chancenlose Antoine Griezmann (Frankreich).