Der FC Barcelona hat einen großen Schritt in Richtung Einzug ins Finale der spanischen Copa del Rey gemacht.

Die Katalanen gewannen das Halbfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid mit 2:1 (2:0) und können am kommenden Dienstag im Rückspiel im heimischen Camp Nou die erneute Finalteilnahme perfekt machen.

Suarez und Messi ebnen Barca den Weg

Luis Suarez (7.) nach einem Solo von der Mittellinie und Lionel Messi (33.) mit einem satten Linksschuss an den Innenpfosten sorgten früh für eine komfortable Führung der Gäste.

"Wir mussten hier treffen", sagte Torschütze Suarez. "Wir haben sogar zweimal getroffen, aber das Ding ist noch nicht durch."

Atletico-Stürmer Antoine Griezmann (59.) gelang per Kopf noch der Anschlusstreffer, der Atletico zumindest noch eine Chance für das Rückspiel in Barcelona offen lässt.

Cillessen ersetzt ter Stegen

Barcelona verzichtete am Mittwoch auf den Einsatz von Marc-Andre ter Stegen. Der deutsche Nationaltorhüter musste den Platz zwischen den Pfosten für den Niederländer Jasper Cillessen räumen.

Atletico, in der Champions League nächster Gegner des Bundesligisten Bayer Leverkusen, kämpft in dieser Saison um den Anschluss an die Spitzengruppe. Den Status als dritte Kraft im spanischen Fußball neben Real Madrid und dem FC Barcelona hat Atlético vorerst an den FC Sevilla verloren.