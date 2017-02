Spaniens Top-Klub FC Barcelona ist beim FC Bayern mit einer Offerte für Offensiv-Juwel Timothy Tillman (18) abgeblitzt. Das bestätigte der Berater des deutsch-amerikanischen Spielmachers, Christian Rößner, der Sport Bild.

"Es gab das konkrete Angebot des FC Barcelona an Timothy, sie haben ihn über Monate beobachtet und hätten ihn gerne zur neuen Saison geholt. Barcelonas Plan wäre gewesen, ihn sofort bei der ersten Mannschaft mittrainieren zu lassen und ihm über die zweite Mannschaft Spielpraxis zu verschaffen. In zwei bis drei Jahren hätte er fester Bestandteil der Profis werden sollen", so die Worte des Spielervermittlers in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift.

FCB-Boss Uli Hoeneß höchstpersönlich habe allerdings sein Veto eingelegt. "Sie halten große Stücke auf Timothy und trauen ihm den Sprung in die erste Mannschaft zu. Unser Ziel ist es natürlich, dass Timothy möglichst bald einen Profivertrag bekommt und regelmäßig bei der ersten Mannschaft trainiert", gab Rößner zu verstehen.

Nach 14 Einsätzen in der laufenden A-Jugend-Bundesliga-Saison steht Tillmann bei drei Toren und zwei Assists. In der Vergangenheit soll auch Champions-League-Sieger Real Madrid an dem Juwel interessiert gewesen, aber ebenso abgewimmelt worden sein.