Spitzenreiter Real Madrid hat im Kampf um die spanische Meisterschaft einen weiteren Sieg eingefahren - wenn auch mit Ach und Krach.

Das Starensemble von Zinedine Zidane schlug Tabellenschlusslicht CA Osasuna 3:1 (1:1) und überholte mit 49 Punkten wieder den FC Barcelona (48), der am Nachmittag mit einem fulminanten Tor-Feuerwerk bei Aufsteiger Deportivo Alaves (6:0) vorgelegt hatte. (Tabelle der Primera Division)

Weltfußballer Cristiano Ronaldo (24.), Isco (62.) und Lucas (90.+3) trafen für die ohne den gelbgesperrten Weltmeister Toni Kroos angetretenen Königlichen, Sergio Leon erzielte den Treffer für Osasuna (33.).

Osasuna-Profi verletzt sich schwer

Vor allem in der ersten Halbzeit tat sich Real erstaunlich schwer und hielt dank Torwart Keylor Navas das Unentschieden. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Überschattet wurde die Partie von einer schweren Verletzung von Osasunas Tano Bonnin in der 14. Minute. Ersten Untersuchungen zufolge brach er sich nach einem Zweikampf mit Isco sowohl das rechte Schien- als auch Wadenbein. Auch Reals Danilo musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden (55.).

Wegen der Teilnahme an der Klub-WM und einem Spielausfall in der Vorwoche hat der Champions-League-Sieger noch zwei weitere Partien in der Hinterhand. (Ergebnisse und Spielplan der Primera Division)

