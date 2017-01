Serie A: AS Rom siegt dank Eigentor, Lazio fährt wichtige Punkte ein

Der AS Rom setzt sich in der Serie A als erster Verfolger von Spitzenreiter Juventus Turin fest. In Genua punktet das Team von Antonio Rüdiger dank eines Eigentors.