Beim AC Mailand haben die neuen Besitzer aus China unmittelbar nach der endgültigen Übernahme des italienischen Renommierklubs Schlüsselpositionen mit Personal ihrer Wahl neu besetzt. Als Geschäftsführer fungiert Angaben der Gazzetta dello Sport zufolge fortan Marco Fassone. Den Posten des Sportdirektors übernimmt Massmiliano Mirabelli.

Besonders der Wechsel im Amt des Geschäftsführers verdeutlicht die Zäsur bei den Lombarden. Fassones Vorgänger Adriano Galliani hatte zuvor unter dem bisherigen Milan-Eigentümer Silvio Berlusconi mehr als drei Jahrzehnte die Geschicke der "Rossoneri" geleitet.

Fassone, der in Berlusconis Auftrag die Übernahmeverhandlungen mit dem chinesischen Konsortium um den Investor Li Yonghong zu einem Abschluss geführt hatte, war früher in gleicher Funktion auch schon bei Rekordmeister Juventus Turin, dem SSC Neapel und Milans Lokalrivale Inter Mailand tätig. Mirabelli arbeitete in der Vergangenheit im Profi-Fußball als Beobachter für den englischen Erstliga-Klub FC Sunderland und Inter.

Milans Übernahme durch die "Rossoneri Sport Investment Lux" für einen Preis von 740 Millionen Euro war am vergangenen Donnerstag abgeschlossen worden. In der 31-jährigen Ära Berlusconi hatte der Verein insgesamt fünf Triumphe im Europapokal der Landesmeister und dem Nachfolgewettbewerb Champions League sowie 24 weitere Titel gefeiert.