AS Rom: Francesco Totti vermeidet Aussage zu Karriereende

Totti: "Bin bereit für Neustart" / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Francesco Totti wird beim AS Rom verehrt © Getty Images

Die italienische Fußball-Legende verkündet via Facebook, dass er am Sonntag das letzte Mal für seinen AS Rom spielen werde. Ein Karriereende bedeute das aber nicht.