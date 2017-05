Francesco Totti wird maximal noch vier Spiele in seiner langen und erfolgreichen Karriere bestreiten.

Wie der neue Sportdirektor Monchi bei seiner Vorstellung am Mittwoch bekannt gab, wird der 40-Jährige seine Laufbahn nach dieser Saison beenden. Totti spielt seine 25. Saison für den AS Rom und bestritt dabei 783 Spiele (307 Tore).

"Es gibt eine Vereinbarung, dass er im kommenden Jahr nicht mehr spielt und als Funktionär weitermacht. Ich will ihn neben mir haben, damit er mir Rom erklärt", meinte der vom FC Sevilla gekommene Monchi.

Mit dem AS Rom will der Mittelfeldspieler in den kommenden Partien noch Platz zwei behaupten, den der Hauptstadt-Klub mit einem Punkt Vorsprung auf den SSC Neapel hält.

Bis zum Saisonende spielt die Roma noch beim AC Mailand, gegen Juventus Turin, bei Chievo Verona und zum Abschluss gegen den FC Genua.