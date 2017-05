Der SSC Neapel hat in der Serie A einen wichtigen Sieg gefeiert.

Mit einem 5:0 (1:0)-Kantersieg beim FC Turin kletterte Napoli zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz der Tabelle. Der AS Rom kann mit einem deutlichen Erfolg gegen Spitzenreiter Juventus Turin jedoch noch am Abend nachziehen.

Für Neapel trafen Jose Callejon (7. und 76. Spielminute), Lorenzo Insigne (60.), Dries Mertens (72.) und Piotr Zielinski.

In Italien garantieren nur die ersten beiden Plätze die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League, der Dritte muss in die Qualifikation.