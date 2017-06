Juventus Turin hat sein Stadion umbenannt.

Der italienische Rekordmeister wird künftig im "Allianz Stadium" auflaufen. Wie der Verein mitteilte, soll die 2011 eingeweihte Spielstätte den neuen Namen bis 2023 tragen.

Der Versicherungskonzern Allianz sicherte sich damit die Namensrechte an einem siebten Stadion. Bisher prangte das Logo der Allianz bereits an der Münchner Allianz Arena, Sydneys Allianz Stadium, dem Allianz Park in London, Nizzas Allianz Riviera, Allianz Parque in Sao Paulo und dem Allianz Stadion von Wien.

In der kommenden Saison wird Juve nicht nur in einem umbenannten Stadion sondern auch mit einem neuen Logo auflaufen. Bisher lief die Alte Dame im Juventus Stadium auf. Am Samstag trifft Juve im Finale der Champions League auf Real Madrid.