Die römische Fußball-Ikone Francesco Totti (41) hat seine Teilnahme am anstehenden Trainerlehrgang abgesagt. "Er wäre nicht in der Lage gewesen, regelmäßig am Kurs teilzunehmen. Auch wenn wir von Tottis Entscheidung enttäuscht sind, hoffen wir, dass wir ihn zukünftig hier begrüßen dürfen", teilte die italienische Trainer-Vereinigung AIAC mit.

Totti hatte erst im Sommer nach 24 Jahren bei AS Rom seine Karriere beendet. Nun möchte er sich verstärkt seiner Familie und dem Klub widmen. "Unser Leben hat sich nicht geändert. Damals hatte er Shorts getragen, heute Sakko und Krawatte", sagte seine Frau Ilary der Corriere della Sera.

Tottis Platz nimmt sein ehemaliger Teamkollege Simone Perrotta ein, ebenfalls Weltmeister 2006 in Deutschland.